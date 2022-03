Barcelona maakt achterstand goed en gaat door naar kwartfinales Europa League

FC Barcelona heeft met 2-1 gewonnen van Galatasaray in de achtste finales van de Europa League. Dankzij de 0-0 van vorige week in Catalonië had Barcelona aan de overwinning genoeg om door te gaan naar de kwartfinales.

Bij de Turken stonden Patrick van Aanholt en Ryan Babel in de basis. Bij FC Barcelona Frenkie de Jong en de in Almere geboren Amerikaans international Sergiño Dest. Luuk de Jong en Memphis Depay begonnen op de bank.

Aantrekkelijke wedstrijd

In tegenstelling tot de saaie wedstrijd in Camp Nou ontbrandde de wedstrijd in Istanbul gelijk. Al in de zesde minuut kon Galatasaray een paar keer van dichtbij schieten, maar de inzetten werden geblokt.

Kort daarna kreeg Frenkie de Jong een niet te missen kans, maar hij schoot oog in oog met Galatasaray-keeper Iñaki Peña (die gehuurd wordt van FC Barcelona) naast. In de 28ste minuut kwam Galatasaray uit het niets op voorsprong. Een corner werd goed bij de tweede paal binnengekopt door aanvoerder Marcao.

Lang duurde de voorsprong niet. Zo'n tien minuten later combineerden Pedri en Ferran Torres dwars door de verdediging van Galatasary, waarna Pedri na twee keer inhouden de bal van dichtbij binnen schoot: 1-1.