Lange rijen bij wasstraten: 'Er lag een halve woestijn op mijn auto'

Bij wasstraten was het topdrukte met lange rijen auto's die bedekt waren met een laagje Saharazand. Samen met de regen van afgelopen nacht kwam het woestijnzand dat over Nederland trok naar beneden. Alles op straat was vanochtend bedekt met een bruin stoflaagje. De drukte leidde bij een wasstraat in Grootebroek tot een vechtpartij tussen twee automobilisten. NH Nieuws schrijft dat een bestuurder voordrong in de rij waarna een ander verhaal ging halen. Dat liep uit op een vechtpartij en de politie moest bemiddelen. Er is geen aangifte gedaan. Ook bij Bobs Autowas in Amsterdam-Westpoort was het druk:

Drukte bij wasstraten vanwege Saharazand: 'Spanningen kunnen hoog oplopen' - NOS

Brancheorganisatie Bovag, waarbij 170 autowasstraten zijn aangesloten, spreekt van een drukke dag. "Het loopt aardig door ja, om het zacht uit te drukken", zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht. Bij een wasstraat in Zeist staat al de hele dag een lange rij van bruin gespikkelde auto's. "Het is sinds vanmorgen gigantisch druk", zegt een medewerker. "We houden in de gaten of het allemaal goed gaat met de verkeersstromen, maar tot nu is dat zeker het geval."

Bij een wasstraat in Uden werden auto's aan de lopende band gewassen. De bedrijfsleider zegt tegen Omroep Brabant dat het drie keer drukker was dan normaal. "Vanmorgen lag er een halve woestijn op mijn auto, dat moet er natuurlijk af", zegt een automobilist in de rij. Ook de wagen van een ander zit onder een stoflaag. "Het was voorspeld, we wisten ervan. Het had een beetje geregend dus dan wil het wel", aldus de bestuurder.

