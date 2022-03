Almqvist van Rostov naar Utrecht, eerste speler uit Premjer Liga naar Nederland

De Zweed Pontus Almqvist verruilt het Russische FK Rostov voor de rest van dit seizoen voor FC Utrecht. Hij is de eerste speler uit de Premjer Liga die naar Nederland komt.

De FIFA stelde in verband met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een speciale regeling in voor buitenlandse spelers uit de Russische competitie. Het is hen toegestaan hun werkgever tot het einde van dit seizoen te verlaten, terwijl de reguliere transfermarkt eigenlijk dicht is.

Aanvankelijk leidde die regeling tot weinig transfers, maar de laatste dagen begint het wat los te komen. Amqvist is tot nu toe de enige speler uit de Russische competitie die in Nederland is neergestreken.