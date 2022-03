Stemmers, thuisblijvers en winst lokale partijen: zo stemde Nederland

Het aantal mannen dat stemde, daalde ook veel minder hard dan het aantal vrouwen. In 2018 stemde 60 procent van de mannen, 3 procentpunt meer dan nu. Het aandeel opgekomen vrouwelijke stemmers was vier jaar geleden nog 51 procent, 7 procentpunt meer dan dit jaar.

Zo bleven opvallend meer vrouwen thuis dan mannen. Waar met 57 procent een ruime meerderheid van de mannen ging stemmen, bleven vrouwen in meerderheid thuis: onder vrouwen was de opkomst 44 procent.

Op de tweede kaart is te zien dat de opkomst vooral in het noorden van Nederland hoger was dan vier jaar geleden:

Ook in Staphorst, op Urk en in Veere was het druk in de stemlokalen. Die gemeenten kleuren donkerrood op onderstaande kaart.

Lokaal waren er grote verschillen in opkomst , blijkt uit de verkiezingsuitslagen van het ANP. In Rotterdam. Almere en Roosendaal bleven 6 op de 10 kiesgerechtigden thuis, terwijl in Schiermonnikoog en Rozendaal een ruime meerderheid van 8 op de 10 mensen wél naar de stembus ging. Overigens is dat in die gemeenten nog altijd een kleine daling ten opzichte van de vorige gemeentelijke verkiezingen.

Van de leeftijdsgroepen was de opkomst bij 70-plussers het hoogst en bij 18- tot 24-jarigen het laagst. Toch gaat een hogere leeftijd niet zonder meer gepaard met een hogere opkomst: zo maakten 25- tot 34-jarigen vaker gebruik van hun stemrecht dan mensen van eind 30 en in de 40.

De opkomst daalde in Lelystad het sterkst: in 2018 kwam daar nog 51,2 procent van de kiesgerechtigden naar het stembureau, nu was dat 41 procent. Ook in Waddinxveen, Brunssum en Weert ging het opkomstpercentage behoorlijk naar beneden. In Edam-Volendam, Haarlemmermeer en Midden-Groningen steeg de opkomst juist flink, in elk van die gemeenten met meer dan 10 procentpunt.

Hoewel de opkomst in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag laag was, gingen juist in de niet-stedelijke gebieden de afgelopen dagen relatief weinig mensen naar het stemhokje: 47 procent. De opkomst was het hoogst in 'matig stedelijke' gebieden, namelijk 58 procent. De opkomst in de grote steden en de randsteden daaromheen was gemiddeld, met 51 procent.

Van landelijk naar lokaal

Lokale partijen slaagden er deze verkiezingen in om hun toch al dominante positie in de gemeenteraden te verstevigen. Ruim een derde van de raadszetels in Nederland wordt straks bezet door politici van partijen die niet op landelijk of provinciaal niveau actief zijn.

Meer dan een derde van de kiezers die voor een lokale partij zijn gegaan, stemde bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar op het VVD of D66, blijkt uit het Ipsos-onderzoek. Die twee regeringspartijen zijn van alle landelijke partijen weliswaar nog de grootste, maar ze haalden allebei flink minder stemmen binnen dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

Mensen die nu op een lokale partij stemden, kozen vorig jaar bij de landelijke verkiezingen vooral voor VVD, D66 en PVV. Die laatste partij deed in lang niet alle gemeenten mee: