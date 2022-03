HC Den Bosch raakt weer international kwijt: Van Geffen volgend seizoen bij HGC

Voor de 32-jarige Tilburgse was het al haar tweede olympische gouden medaille, na de eindzege op de Spelen in Londen (2012).

Hockey-international Margot van Geffen stapt na dit seizoen over van HC Den Bosch naar HGC uit Wassenaar. Ze is de derde Oranje-speelster die topclub Den Bosch kwijtraakt in een paar dagen tijd: Lidewij Welten maakte bekend volgend seizoen voor Kampong te gaan spelen, terwijl Marloes Keetels na het WK van komende zomer stopt met hockey op het hoogste nivveau .

Na de Spelen van Tokio belandde Van Geffen naar eigen zeggen in een zwart gat. Omdat dat gevoel niet wegging, vond ze dat ze na twaalf seizoenen in Den Bosch toe was aan een nieuwe uitdaging. Die heeft ze gevonden in HGC, de huidige nummer vier van de hoofdklasse.

"Vorige week heb ik de knoop doorgehakt. Ik vind het lastig uit te leggen waarom ik precies voor HGC heb gekozen. Het is een keuze die ik voornamelijk op gevoel heb gemaakt. Ik zie mezelf wel in de auto stappen, naar HGC toerijden en hun tenue aantrekken", zegt van Geffen op Hockey.nl.

Met Den Bosch werd Van Geffen acht keer kampioen en won ze zes Europa Cups. Ook dit jaar lijkt de Brabantse club kampioen te worden: na zestien wedstrijden zijn ze nog ongeslagen in de hoofdklasse en hebben ze acht punten voorsprong op achtervolger Amsterdam.

Van Geffen denkt dan ook nog niet aan volgend seizoen. "Ik ga er alles aan doen om mijn carrière bij Den Bosch mooi af te sluiten. Het is tijd om nog één keer te vlammen en de landstitel en de EHL te veroveren."