Dit zijn de zeven opvallendste verkiezingsuitslagen

De gemeenteraadsverkiezingen van gisteren kenmerkten zich door een historisch lage opkomst: 50,9 procent. De mensen die wél naar de stembus gingen zorgden in verschillende plaatsen voor opzienbarende resultaten. Zeven opvallende resultaten:

Amsterdam: de PvdA is na acht jaar weer de grootste

In Amsterdam is de Partij van de Arbeid, die vanaf haar ontstaan in 1946 tot 2014 altijd veruit de grootste partij in de gemeenteraad was, terug van weggeweest; voor het eerst in zestien jaar won de partij in de stad weer, en flink ook. Verschillende media spreken van het 'Marjolein Moorman-effect'. De wethouder wist zichzelf, en daarmee de partij, de afgelopen jaren op de kaart te zetten.

De PvdA gaat in Amsterdam van 5 naar 9 zetels, en wordt daarmee de grootste partij in de gemeenteraad, al is het zeteltal nog altijd zeer bescheiden in vergelijking met het verleden. In 2006 had de PvdA er bijvoorbeeld nog 20. Toch is de forse winst opvallend, want in andere grote steden is zo'n grote stijging niet te zien.

Moorman werd raadslid voor de PvdA in 2010 en wethouder onderwijs en armoede in in 2018. Ze presenteerde zichzelf als bestrijder van ongelijkheid. Wat haar geheim is? "We hebben te maken met iemand die de tijdgeest perfect heeft aangevoeld", zegt voormalig partijleider en voormalig wethouder in Amsterdam Lodewijk Asscher over Moorman tegen Het Parool. "In plaats van zich aan te passen aan andere partijen, heeft zij het oor van de stad gevonden. Mensen zijn gevoelig voor thema's als: kan iedereen wel wonen en meekomen, krijgt iedereen gelijke kansen. Je wilt haar helpen, dat is haar geheim."

Alleenheerser in Barendrecht

Echt voor Barendrecht behaalde in Barendrecht bijna 60 procent van de stemmen. De lokale partij veroverde daarmee 20 van de 29 zetels in de gemeenteraad.

Vier jaar geleden deed de partij het ook al goed, maar toen werd er op één zetel na net geen meerderheid behaald. Dat was pijnlijk, want daardoor kon de partij buiten het college gehouden worden. CDA, SGP-ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 kregen het voor het zeggen. Echt voor Barendracht belandde als enige partij in de oppositie.