Dode en zwaargewonde gevonden in Rotterdam, kinderen ongedeerd

In een woning in Rotterdam-Noord is aan het eind van de ochtend een 36-jarige vrouw dood aangetroffen. In dezelfde woning vond de politie ook een zwaargewonde man (39), hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Tegelijkertijd werden in de woning van een buurvrouw de drie kinderen van de man en vrouw aangetroffen. De meisjes van 3, 5 en 7 jaar oud zijn ongedeerd, meldt Rijnmond.

Een woordvoerster van de politie zegt dat de buurvrouw rond 11.30 uur de politie belde en vertelde dat er mogelijk een gewonde vrouw in de woning aan de Insulindestraat lag. De buurvrouw had zich toen al over de drie kinderen ontfermd. "Wij hebben de zorg over de kinderen van haar overgenomen en de meisjes elders ondergebracht. Dat was onze eerste zorg, we hebben ze nog niet gevraagd of ze iets hebben meegekregen van wat er gebeurd is", zegt de woordvoerster.

Volgens de politie is het duidelijk dat de vrouw onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen. Maar over wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, bestaat nog veel onduidelijkheid. "We hopen natuurlijk dat we de man snel kunnen horen in het ziekenhuis. Maar op dit moment houden we alle scenario's open", zegt ze.