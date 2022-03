Tegenvaller Nederlandse atletiekploeg: Bonevacia valt dag voor WK indoor weg

Een tegenvaller voor de Nederlandse atletiekploeg. Een dag voor de WK indoor is Liemarvin Bonevacia op de training geblesseerd geraakt aan zijn hamstring. Hij moet zich terugtrekken voor het toernooi in Belgrado. Bonevacia is een belangrijke factor in de 4x400 meter estafetteploeg, die afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio verrassend zilver won en vorig jaar bij de EK indoor brons pakte. Ook individueel mocht Bonevacia hopen op een medaille op de 400 meter dit WK. De 32-jarige sprinter was in goede vorm. Vorige maand verpulverde hij bij het NK indoor het nationale record op die afstand.

De WK indoor in Belgrado zijn vrijdag, zaterdag en zondag rechtstreeks te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Op vrijdag en zaterdag vanaf 18.00 uur, op zondag vanaf 17.00 uur. Op zaterdag en zondag worden ook extra uitzendingen op NPO 3 gemaakt. Voor Nederland komen op de eerste dag sprintster N'Ketia Seedo (60 m), Isayah Boers ( 400 m), Femke Bol, Lieke KLaver (beiden 400 m), Tony van Diepen, Samuel Chapple (beiden 800 m), Tim Verbaandert (3.000 m) en Jessica Schilder (kogelstoten). Bij Schilder gaat het direct om de medailles.