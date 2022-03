Nuis doorbreekt magische grens en schaatst met 103 km/u een wereldrecord

Het is Kjeld Nuis gelukt om op schaatsen een verschrikkelijke snelheid van boven de honderd kilometer per uur te halen. Op het Noorse zoetwatermeer Savalen haalde de meervoudig olympisch kampioen een snelheid van 103 kilometer per uur, een wereldrecord.

De bochten, die hij normaal op een schaatsbaan tegenkomt, werden voor de poging maar even geschrapt en Nuis kreeg - op de rechte natuurijsbaan van drie kilometer - hulp van een auto met een speciaal scherm om de schaatser uit de wind te houden.

'Het maximale wat mogelijk is'

Met zijn 103 kilometer per uur was hij ruim sneller dan zijn vorige record (93) van vier jaar terug. "Ik vloog echt over het ijs", zei Nuis na het doorbreken van de grens. "Soms kwam ik zelfs echt los van het ijs en moest ik corrigeren."

"Zo hard schaatsen is technisch uitdagend en echt precisiewerk. De tactiek van vandaag was dan ook om zo ver mogelijk in het windscherm te schaatsen, zodat ik voldoende energie over had om de laatste versnelling te maken. Dit is echt het maximale wat mogelijk is op schaatsen. Het was loodzwaar."

