Parlementariërs melden: 'Overlevenden in gebombardeerd theater Marioepol'

Een deel van de Oekraïners die schuilden in het theater van Marioepol toen dat werd gebombardeerd, zou dankzij de schuilkelder nog in leven zijn. Dat zeggen twee Oekraïense parlementariërs. Serhiy Taroeta schrijft dat reddingswerkers puin aan het ruimen zijn en dat er burgers levend uit het theater komen.

Dmytro Goerin, uit Marioepol, zei eerder tegen omroep BBC dat meer er dan 1000 vrouwen en kinderen in de schuilkelder waren. "We weten nog niet of er mensen zijn gewond geraakt of gedood. Maar het lijkt erop dat de meesten het hebben overleefd en oké zijn."

De autoriteiten in de stad weten nog niet hoeveel slachtoffers er zijn gevallen bij wat volgens hen een Russisch bombardement was. De locoburgemeester van de zwaarbelegerde stad zei gisteren dat er in het theater tussen de 1000 en 1200 mensen schuilden.

Beelden van de reddingsactie zijn nog niet naar buiten gekomen.

Kinderen

Aan de voor- en achterkant van het theater was in het Russisch het woord 'kinderen' geschreven. Dat is te zien op een satellietfoto van het Amerikaanse ruimtetechnologiebedrijf Maxar van afgelopen maandag.

Hieruit valt op te maken dat Oekraïners duidelijk wilden maken dat zich kinderen schuilhielden in het theater. Het mocht niet baten: woensdag werd er een bom op gegooid.