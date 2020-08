Atletiektitels voor Vetter, Comenentia en de laatste voor Florant

De 27-jarige Vetter prolongeerde haar nationale titel door bij haar vijfde poging 6,24 meter te springen. Dat was nog niet in de buurt van het Nederlands record (6,78 meter) dat sinds 2014 op naam staat van Dafne Schippers.

Florant prolongeerde wel zijn nationale titel bij het hink-stap-springen. De 37-jarige atleet noteerde bij zijn eerste poging 14,94 meter en dat was voor de op Dominica geboren atleet, de klaagde over pijntjes, voldoende voor de gouden medaille.

De houder van het nationale record met 16,92 meter was in 2016 de eerste Nederlander die meedeed aan het hinkstapspringen. Hij bleef in Rio de Janeiro steken in de kwalificaties.

Ook goud voor Comenentia en Koolhaas

Denzel Comenentia veroverde de Nederlandse titel bij het kogelslingeren. De 24-jarige atleet slingerde de kogel in zijn eerste poging naar 70,53 meter en dat was ruim voldoende voor de winst. Al zijn andere pogingen mislukten bovendien.

Het was bijna acht meter verder dan de zilveren poging (62,82 meter) van Dennis Hemelaar.