PSV denkt oplossing voor 'topwedstrijdsyndroom' te hebben: 'Durf aan te vallen'

PSV gaat niet achterover leunen in Kopenhagen: 'Aanval is beste verdediging' - NOS

PSV speelde vorige week in een knotsgekke heenwedstrijd gelijk tegen FC Kopenhagen (4-4). Donderdag kan de ploeg zich in de return kwalificeren voor de kwartfinales van de Conference League. Verdediger Jordan Teze vindt dat PSV beter aan de wedstrijd moet beginnen. "De tweede helft moet een richtlijn voor ons zijn." Volgens trainer Roger Schmidt was de heenwedstrijd tegen Kopenhagen niet slecht, maar acteerde zijn ploeg ook zeker niet op topniveau. Hoge weerstand Dat is niet voor het eerst. Het loopt als een rode draad door het huidige seizoen: PSV is dikwijls niet in staat om het gewenste resultaat over de streep te trekken zodra de weerstand hoger wordt. De Johan Cruijff Schaal werd in augustus gewonnen na een eclatante zege op Ajax (4-0), maar het was meteen de laatste echte topwedstrijd die PSV wist te winnen.

Cody Gakpo in actie voor PSV - ANP

Doordat PSV het tegen de 'kleintjes' wel naar behoren doet, kan de club alsnog de prijzen aaneenrijgen. Het ging misschien niet altijd even soepel, maar de 'must-win overwinningen' in de eredivisie en in het bekertoernooi stapelden zich op, waardoor de club zich heeft geplaatst voor bekerfinale tegen Ajax en op twee punten achterstand op de Amsterdammers staat in de eredivisie. Aantal sprankelende resultaten PSV boekte natuurlijk ook wel een aantal sprankelende resultaten, zoals de eerder genoemde winst van de Johan Cruijff Schaal of de ruime uitzeges bij AZ (0-3) en Vitesse (0-5) in de eredivisie. Maar wie de nederlagen van PSV in dit seizoen op een rij zet, komt tot de conclusie dat die allemaal tegen clubs zijn 'waar je een keer van kunt verliezen'. Maar die balans is naar Eindhovense maatstaven behoorlijk scheef.

Wat maakt het dat PSV het ogenschijnlijk moeilijker heeft zodra de weerstand van een tegenstander hoger wordt? Is het een kwestie van kwaliteit of ook de tactische opvattingen van trainer Schmidt? Zo werd dit seizoen met stijgende verbazing gekeken naar de beslissende groepswedstrijd van PSV in San Sebastian in de Europa League. PSV had tegen Real Sociedad voldoende aan een punt om te overwinteren, maar het kreeg mede vanwege de aanvallende en risicovolle spelopvatting een oorwassing van 3-0. Hierdoor daalde PSV af naar de Conference League. Schmidt zegt dat die wedstrijd van december niet te vergelijken is met de wedstrijd van donderdag.

Roger Schmidt tijdens de eerste wedstrijd tegen FC Kopenhagen - Pro Shots

FC Kopenhagen werd op voorhand door Schmidt als "een topteam" ingeschaald, maar het waren toch vooral de persoonlijke fouten van PSV die ervoor zorgden dat de vreemde uitslag van 4-4 op het scorebord in Eindhoven kwam te staan. De les die Schmidt trekt uit die wedstrijd is dat PSV van eigen kracht moet uitgaan. "We zijn niet bang, durven aan te vallen en ver van onze goal te verdedigen. Dat zijn onze wapens. Wij zijn geen Atlético Madrid." Teze sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. Op de vraag wat PSV gaat doen als het op een 1-0 voorsprong staat: "We gaan voor de 2-0 dan. De beste verdediging is aanvallen."