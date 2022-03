Vanavond op tv: de dag na de verkiezingen

Wil je weten wat de uitslag was in jouw gemeente, bekijk hieronder dan de uitslagenkaart:

Vanavond bespreken we de belangrijkste conclusies over de uitslagen van de lokale verkiezingen.

Iets meer dan de helft van de kiesgerechtigden (50,3 procent) is gisteren naar de stembus gegaan. Dat is beduidend minder dan vier jaar geleden, toen zo'n 55 procent kwam opdagen.

Opnieuw zijn lokale partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen als winnaar uit de bus gekomen. Ten opzichte van vier jaar geleden, toen ze ook al dominant waren, is hun positie in het land nog verder versterkt. Met vrijwel alle stemmen geteld, is hun aandeel 36 procent van de stemmen.

Economische impact van oorlog

Hoe groot is de impact van de oorlog in Oekraïne op de Nederlandse economie? En waarom hebben we in Nederland relatief weinig Russische tegoeden bevroren? In onze studio zit president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot met antwoorden op deze vragen