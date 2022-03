Kabinet wil gokreclames aan banden leggen

Reclames voor gokbedrijven worden aan banden gelegd. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming schrijft aan de Tweede Kamer dat hij 'ongerichte' reclame voor risicovolle kansspelen op termijn wil verbieden.

De Kamer had het kabinet gevraagd om zo spoedig mogelijk met zo'n verbod te komen. In oktober vorig jaar is de markt voor online gokken gelegaliseerd en het grote aantal reclames is de Kamer een doorn in het oog.

Ook Weerwind maakt zich daar zorgen over. Volgens hem is er een trend dat met name jongeren interesse in gokken tonen en wil hij die "kwetsbare groep" beschermen. Het is zijn bedoeling om de reclame veel meer te richten op mensen die al belangstelling voor kansspelen hebben.

Geen rolmodellen meer

De minister wil voor de zomer een concept voor een wijziging van de wet klaar hebben. Maar hij waarschuwt dat daarmee de wet nog niet is veranderd: eerst mogen burgers en adviesinstanties er hun mening over geven en daarna wordt het wetsvoorstel ingediend.

Vooruitlopend op die aanpassing van de wet wil Weerwind al in juni het inzetten van rolmodellen bij risicovolle kansspelen verbieden. In de Kamer is veel ergernis over gokreclames met oud-voetballers.

De minister schrijft verder dat de gokbranche zelf ook beperkingen heeft toegezegd. Zo zal het aantal tv-reclames verder worden ingeperkt: er worden geen reclames meer uitgezonden voor 22.00 uur. De grens ligt nu bij 21.00 uur. En er komt helemaal geen reclame meer op de radio, in 'geprinte media' en in de buitenruimte. Het is de bedoeling dat deze afspraken op 1 april "of zo spoedig mogelijk daarna" ingaan.