Vier doden door aardbeving Fukushima, geen grote schade aan kerncentrale

In een aantal kustplaatsen raakte de waterleiding beschadigd. Hulpdiensten hebben schoon water naar die gebieden gebracht.

Door de zware beving ontspoorde een sneltrein en in supermarkten vielen producten uit de schappen. Autofabrikanten Toyota en Nissan hebben de productie in een aantal fabrieken in het noorden tijdelijk stilgezet. Er zou schade zijn aan een paar Toyota-fabrieken.

Een van de slachtoffers zou zijn omgekomen toen hij bij de evacuatie vanaf de eerste verdieping naar beneden viel. Een andere man raakte in paniek en stierf aan een hartaanval. De mensen die gewond raakten, hadden vooral lichte verwondingen door vallende objecten of valpartijen.

Bij de zware aardbeving gisteren in het noordoosten van Japan zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Ook raakten 107 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,4 en het epicentrum lag voor de kust van Fukushima, waar in 2011 een beving een kernramp veroorzaakte.

Yesterday's earthquake shook apart the highway between Shiroishi City and Kunimi SA, the major road connecting Fukushima City and Sendai. https://t.co/vwsBl98pJr

Er was een tsunamiwaarschuwing van kracht voor golven van maximaal een meter hoogte, maar die werd na een tijdje ingetrokken. In de omgeving van Tokio zaten zeker twee miljoen huishoudens zonder stroom.

Toestand kerncentrale

De aardbeving was in het gebied waar op 11 maart 2011 een zeebeving was met een kracht van 9,0. Daarop volgde een tsunami, die een kernramp en grote verwoestingen veroorzaakte. Sinds die tijd staan de meeste reactoren uit.

Persbureau Reuters meldt dat er bij de kerncentrale in Fukushima even een brandalarm afging, maar er was geen brand.

In een van de reactoren die in 2011 flink beschadigd raakte, is de druk flink afgenomen. Dat zou vooralsnog niet hebben geleid tot verhoogde stralingsniveaus, meldt de Japanse nationale televisiezender NHK.