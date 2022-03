Wekdienst 17/3: Laatste uitslagen gemeenteraadsverkiezingen • Uitspraak tegen Thijs H. om drie moorden

Maar eerst het weer: In het oosten en noordoosten is het bewolkt en valt eerst nog wat lichte regen. In het westen breekt op steeds meer plaatsen de zon door en vanmiddag is het overal zonnig. Het wordt 10 tot 12 graden en daarbij waait een zeer matige noordwestenwind. De komende dagen is het zonnig en ongeveer 13 graden.