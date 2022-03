Iedereen kan Formule 1-kampioen worden, maar niemand wil favoriet zijn

Max Verstappen staat in het golfstaatje voor het eerst met startnummer 1 op de grid. De wereldkampioen noteerde vorige week met zijn RB18-wagen de snelste tijd van de testweek . Het doel is titelprolongatie. De ervaren Mexicaanse coureur Sergio Pérez is bij Red Bull Racing Verstappens trouwe bondgenoot.

Na zes dagen testen in Barcelona en Bahrein maakt de Formule 1 zich met nieuwe auto's, een grondig gewijzigd reglement en twee kersverse wedstrijdleiders op voor de start van het seizoen. De aanloop is intrigerend.

"We hebben ons eigen beest nog lang niet getemd. De auto is moeilijk te besturen, stuitert over het rechte stuk en breekt uit in de bochten. We moeten aan de bak en zorgen dat we het voor elkaar krijgen. Nee, we doen echt niet alsof we het zwaar hebben. Zo goed kunnen we niet acteren."

Het is zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton ook opgevallen: de nieuwe Ferrari loopt op rolletjes. "Als morgen de eerste grand prix is, wordt het een simpele 1-2", zei de zevenvoudig kampioen tijdens de laatste test.

Sainz verheugt zich op het nieuwe tijdperk. "De vorige generatie auto's was helemaal uitontwikkeld en daardoor bijna perfect in balans. De nieuwe ontwerpen zijn erg lastig. We moeten experimenteren. Dat is leuk en uitdagend."

De wederopstanding van Ferrari is een realistisch scenario. Al vroeg in 2021 besloot de Scuderia te focussen op 2022. Terwijl Verstappen (Red Bull) en Hamilton (Mercedes) met hun renstallen tot de laatste ronde vochten voor de titel, had Ferrari zich al neergelegd bij een bijrol.

Ferrari-rijder Sainz stoort zich mateloos aan de underdogrol van Mercedes. "We zijn gewend dat ze doen alsof ze het heel zwaar hebben. Zo gedragen ze zich altijd en vervolgens blazen ze iedereen omver. Wij zien Mercedes' circuitgegevens ook. Ik zal er verder maar niets over zeggen."

De nieuwe teamgenoot van Hamilton brandt zijn vingers niet aan torenhoge verwachtingen. "We zoeken naar balans en neerwaartse druk. Er zit heel veel bloed, zweet en tranen in deze auto, maar we moeten nog heel veel leren. Waar we staan? Dat zien we pas in de kwalificatie. Ferrari is erg overtuigend."

Hoewel het nog allesbehalve lekker draait, is Mercedes met acht teamtitels op rij niet te onderschatten. "Onze auto oogt spectaculair en vernieuwend, maar we weten nog niet of we snel zijn en dat is toch waar het om draait", slaat George Russell de spijker op de kop.

Duidelijk is dat Norris beter voorbereid aan het seizoen begint dan Ricciardo. De Australiër was in Bahrein niet fit en reed geen meter. De enige positieve test van Verstappens voormalig teamgenoot was de PCR-test: Ricciardo is inmiddels hersteld van het coronavirus, maar hij stapt ongetraind in zijn cockpit.

Norris is nuchter over de kansen van McLaren. "We hebben veel tegenslag gehad en we zijn niet waar we willen zijn."

Alpine: Fernando Alonso & Esteban Ocon

Onder de noemer 'El Plan' heeft de blauw-roze equipe de vierde plaats achter Mercedes, Red Bull en Ferrari in het vizier. Dat lijkt te hoog gegrepen. Betrouwbaarheid is de Franse achilleshiel. De Renault-krachtbron lijkt kwetsbaar. Geen enkel ander Formule 1-team gebruikt deze motoren. Meeliften op de datastroom van een andere renstal is dus onmogelijk.