Ipsos-onderzoek: wonen voor meer kiezers doorslaggevend

Wonen, veiligheid en de kwaliteit van de woonomgeving: voor veel kiezers speelden deze thema's vandaag de meest doorslaggevende rol in het stemhokje. Vooral de aandacht voor wonen is de afgelopen vier jaar flink toegenomen, blijkt uit een online opinieonderzoek van Ipsos onder ruim 2000 kiesgerechtigden, uitgevoerd in opdracht van de NOS.

Kiezers konden uit een lijst drie thema's kiezen die voor hen het meest doorslaggevend waren voor hun partijkeuze. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd de woningmarkt genoemd door een kwart van de kiezers. Dit jaar was dat ruim een derde (36 procent). Alleen bij 70-plussers en kiezers op het platteland was dat wat minder.

Ook VVD-kiezers noemden wonen minder vaak als doorslaggevend thema. Voor SP- en PvdA-kiezers speelde het onderwerp juist een grotere rol dan gemiddeld.

Veel kiezers zijn ontevreden over de woningmarkt; zo vindt slechts een kwart van de ondervraagden dat de eigen gemeente genoeg betaalbare woningen voor starters bouwt. Ook ouderen zijn niet te spreken over het aantal starterswoningen. Liefst 72 procent van de ondervraagden vindt dat gemeenten een woonplicht moeten invoeren, om te voorkomen dat woningen worden gekocht door beleggers die er niet zelf gaan wonen.

Overigens zijn er ook regionale verschillen zichtbaar: zo zei in het noorden van Nederland ruim een kwart van de ondervraagden dat armoedebestrijding doorslaggevend was. In de overige regio's was dat tussen de 14 en 18 procent.

Onderstaande vijf thema's vonden de ondervraagden gemiddeld het belangrijkst (in het onderzoek waren meerdere antwoorden mogelijk):