Lagere opkomst in grote steden, op veel plekken nog spanning over de uitslag

De uitslagen in verschillende steden zijn binnen. In Rotterdam komt Leefbaar Rotterdam overduidelijk als winnaar uit de bus. De partij behoudt 11 zetels. VVD en GroenLinks volgen met vijf zetels op ruime afstand. Ook in Breda is de VVD met 10 zetels de duidelijke winnaar, ondanks het verlies van één zetel.

De definitieve uitslag in Amsterdam is nog niet bekend. Het lijkt er op dat de PvdA de grootste wordt met 9 zetels, een winst van 4 zetels, gevolgd door GroenLinks met 8 zetels. een verlies van 2.

D66 is de grootste partij geworden in Den Bosch. Met zes zetels hebben ze er een meer dan de VVD, die vier jaar geleden de grootste partij was geworden. In veel gemeenten winnen lokale partijen, bijvoorbeeld ook in Maastricht. Senioren Partij Maastricht is daar grootste partij geworden. De partij behoudt vijf zetels en is daarmee groter geworden dan CDA, GroenLinks, D66 en PvdA (alle vier zetels).

Op sommige plekken is het nog erg spannend. In Zwolle lijkt de ChristenUnie nipt groter geworden dan GroenLinks. Beide partijen halen 7 zetels, maar ChristenUnie heeft volgens de nu bekendgemaakte uitslagen 38 stemmen meer gekregen. Burgemeester Snijders zegt in een reactie op deze cijfers dat er morgen een nauwkeurige hertelling plaatsvindt.