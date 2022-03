Villarreal en Danjuma schakelen Juventus en De Ligt uit in Champions League

Villarreal heeft zich voor het eerst in dertien jaar geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. In een wedstrijd waar Juventus lang aan het langste eind leek te trekken, pakten de effectieve Spanjaarden in Turijn de volle buit (0-3). De eerste wedstrijd was in 1-1 geëindigd.

Met Matthijs de Ligt (Juventus) en Arnaut Danjuma (Villarreal) stonden er twee Nederlandse internationals op het veld.

Hoewel er in de eerste helft niet gescoord werd, was het eerste bedrijf erg levendig. Het spel golfde op en neer, met de grootste kansen voor Juventus. Voorhoedespelers Alvaro Morata en Dusan Vlahovic stuitten samen meerdere keren op de goed keepende Gerónimo Rulli. Vlahovic, het Servische wonderkind, schoot na een goede loopactie ook nog een keer van dichtbij op de lat.

Villarreal stond absoluut niet met de rug tegen de muur, maar kon ook niet echt een vuist maken. Alleen middenvelder Giovani Lo Celso werd gevaarlijk middels een afstandsschot dat net naast ging.