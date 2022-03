Chelsea kan na zege op zoek naar goedkope reis voor kwartfinale Champions League

Ondanks onzekerheid over de toekomst heeft titelhouder Chelsea zich overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg uit Londen won het uitduel met de Franse landskampioen Lille met 1-2. Na de 2-0 thuiszege was dat ruim voldoende voor een plaats bij de laatste acht. Lille-verdediger Sven Botman viel in de tweede helft geblesseerd uit met mogelijk een vervelende hamstringblessure. Hakim Ziyech mocht tien minuten voor tijd invallen bij Chelsea. Beperkingen Drie weken geleden, vlak voor de Russische inval in Oekraïne, was Chelsea op Stamford Bridge al duidelijk sterker dan Lille. Inmiddels ziet de wereld er ook voor The Blues heel anders uit. De miljoenenclub heeft te maken met forse financiële restricties nu de Russische eigenaar Roman Abramovitsj op de Britse sanctielijst is geplaatst vanwege zijn nauwe banden met Vladimir Poetin. De ploeg moet zich daardoor onder meer houden aan een voor hen beperkt reisbudget van 24.000 euro per wedstrijd. Desondanks reisde de ploeg van Thomas Tuchel dinsdagmiddag 'gewoon' met het vliegtuig naar Lille. "Als dat niet meer kan, dan nemen we de trein of desnoods de bus. En in het uiterste geval kruip ik zelf wel achter het stuur van een minibusje", zei Tuchel een dag voor de wedstrijd.

Chelsea-trainer Tuchel: 'Zo lang we shirts hebben, blijven we strijden' - NOS

Op bezoek bij de Franse landskampioen had Chelsea in de eerste helft vaker de bal, maar daar sprong het regelmatig te slordig mee om. Strafschop Lille, met Botman in het centrum van de defensie, oogde scherper maar kwam ook nauwelijks tot kansen. Totdat de thuisploeg werd geholpen door een ongelukkige handsbal van Jorginho en de VAR tien minuten voor rust ingreep. Burak Yilmaz schoot de terecht toegekende strafschop bijna vanuit stand met binnenkant rechts strak in de hoek: 1-0.

Burak Yilmaz wil snel op zoek naar nog een treffer na zijn rake strafschop - AFP

Vlak voor rust zorgde Christian Pulisic ervoor dat Lille in de tweede helft weer opnieuw kon beginnen. Jorginho prikte de bal fraai door de Franse verdediging, waarna de Amerikaan hem knap in de verre hoek schoot. De sliding van Botman op de bal kwam te laat. Blessure Botman Dat bleek later een van de laatste wapenfeiten van de 22-jarige verdediger, want in de 55ste minuut liet Botman zich wisselen nadat hij met een pijnlijk gezicht naar de aanhechting van zijn rechterhamstring had gegrepen. Het leek erin te schieten bij de speler van Jong Oranje, die was opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels met Jong Bulgarije (25 maart) en Jong Zwitserland (29 maart).

Sven Botman kan niet verder - AFP