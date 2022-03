Basketballers ZZ Leiden stunten in Europe Cup en bereiken halve finales

De start van Leiden was al hoopvol, want halverwege het eerste kwart bedroeg het verschil zeven punten (16-9). Hoewel de Duitsers het kwart nog afsloten in de plus (23-24), lag Leiden halverwege weer op schema met een 53-49 voorsprong.

Crailsheim wist in het laatste kwart de achterstand van achttien punten terug te brengen tot zes, maar het offensief kwam te laat. Maarten Bouwknecht maakte 23 punten en werd daarmee topscorer.

Halve finales

De halve finales staan op 30 maart en 6 april op het programma. Het Noorse Bakken Bears en het Turkse Bahcesehir plaatsten zich ook voor de halve finales. Het tweede kwartfinaleduel tussen het Italiaanse Reggiana Emilia en het Poolse Legia Warschau staat ook woensdagavond op het programma.