Nederland kampt met griepepidemie, maar 'impact is lastig te voorspellen'

Nederland heeft te maken met een griepepidemie. Volgens het RIVM, onderzoeksinstituut Nivel en het Erasmus MC zijn het aantal keel en neusmonsters waarbij het influenzavirus is gevonden in een week verdrievoudigd.

De epidemie begint dit jaar laat, zegt Rianne van Gageldonk, epidemioloog en hoofd van de afdeling luchtweginfecties bij het RIVM. Voor de coronapandemie begon de griepgolf vaak in december of januari. Omdat de afgelopen winter nog coronamaatregelen golden, had de griep minder kans om mensen te besmetten, denkt ze. Nu de maatregelen zijn versoepeld, is er een toename van het aantal griepbesmettingen te zien. Waarschijnlijk omdat mensen vaker met elkaar in contact komen.

De monsters zijn afgenomen bij mensen met griep- of coronaklachten. Ze zijn onder meer afkomstig van de coronatesten in de GGD teststraten. Andere monsters zijn afgenomen door huisartsen en in ziekenhuizen.

Minder griep door coronamaatregelen

De afgelopen twee jaar was er minder griep door de coronamaatregelen. Volgens Van Gageldonk is lastig te voorspellen of de griepgolf daardoor dit jaar heviger kan worden dan voor corona. "We houden het goed in de gaten. Maar hoe erg het wordt en hoe lang het zal duren, weten we niet."

Waarom griep elk jaar weer heerst, legt NOS op 3 in deze video van een paar jaar geleden uit: