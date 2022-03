Restanten van Romeins schip gevonden bij aanleg van provinciale weg

Bovendien zijn in de planken sporen te vinden van een zogenoemde pen-gat-techniek. "Dit is de eerste keer dat we zo'n verbinding hebben gevonden in een Romeinse platbodem", zegt archeoloog Isarin. "De meeste schepen uit de Romeinse tijd hebben spijkers en klinknagels. Dit is een heel specifieke manier om planken te bevestigen."

Archeologisch onderzoek moet nog uitwijzen wat de precieze herkomst is van het schip en waar het voor werd gebruikt. Ook wordt nog naar het hout gekeken om zo te bepalen uit welk jaar het schip precies komt.