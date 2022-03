Lockdown van de baan; Curaçaonaar Simmons tekent miljoenencontract bij Cubs

Honkballer Andrelton Simmons vervolgt zijn loopbaan bij Chicago Cubs. De 32-jarige korte stop, die in 2013 en 2017 vierde werd met het Koninkrijk der Nederlanden op de World Baseball Classic, tekende een contract voor een seizoen in Chicago. De Curaçaonaar is al jaren een vaste waarde in de Major League, de Noord-Amerikaanse profcompetitie. Simmons werd in 2010 gedraft door Atlanta Braves, waar hij van 2012 tot 2015 op het hoogste niveau meedraaide. Daarna speelde hij ook nog voor Los Angeles Angels en Minnesota Twins.

The #Cubs today agreed to terms on a one-year major league contract with shortstop Andrelton Simmons. pic.twitter.com/i1yS8MIUoD — Chicago Cubs (@Cubs) March 15, 2022

Op basis van zijn statistieken geldt Simmons nog altijd als een van de beste verdedigende spelers in de Major League. Ook geldt hij als een van de betrouwbaarste slagmannen van de Major League. Vier keer werd hij verkozen tot beste divisiespeler (Gold Glove Award) op zijn positie: in 2013 en 2014 was hij als speler van Atlanta Braves de beste korte stop van de National League en in 2017 en 2018 werd hij als speler van Los Angeles Angels uitgeroepen tot de beste van de American League. Depressie In september 2020 werd bekend dat Simmons het lopende seizoen niet zou uitspelen. Aanvankelijk werd gezegd dat hij gebruik had gemaakt van de mogelijkheid om het seizoen uit te zitten vanwege de coronapandemie, maar later verklaarde Simmons zelf dat hij kampte met depressie en zelfmoordgedachten. Zijn terugkeer bij Minnesota Twins kwam niet helemaal uit de verf, maar dat weerhield de Cubs er niet van om Simmons voor een jaarsalaris van 4 miljoen dollar (exclusief bonussen) een seizoen aan zich te binden.

Cubs én Chelsea? Chicago Cubs-eigenaar Tom Ricketts wordt genoemd als kandidaat-koper van Chelsea. Vrijdag zal Ricketts namens een consortium een bod uitbrengen op de Londense voetbalclub, zo liet een woordvoerder weten. Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj, die na de Russische inval in Oekraïne verschillende sancties aan zijn broek kreeg, hoopt de club zo snel mogelijk van de hand te doen. In 2018 deed Cubs-eigenaar Ricketts ook al een poging om de Londense club over te nemen.