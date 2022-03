Het is vroeg donker: dichte bewolking door Saharazand boven Nederland

Een grote stofwolk uit de Sahara trekt momenteel over Nederland. Dat zorgt lokaal voor een grijzige en soms bruin gekleurde lucht. Het is bovendien al vroeg donker, doordat het licht van de zon niet door de stofwolk komt. "Het is echt een heel dikke laag stof", zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Het stof veroorzaakt een daling van de temperatuur. "Vooral in het zuiden is het koeler geworden dan verwacht, tot wel drie graden." In het noorden is er minder stof in de lucht. Het stof heeft een behoorlijke afstand afgelegd. Een windvlaag, die ontstond ten zuiden van de Sahara, heeft het stof uit het woestijngebied op grote hoogte over enorme afstanden verplaatst.

Het Saharazand zorgde de afgelopen dagen al voor spectaculaire luchten in onder meer Spanje, Frankrijk en het Alpengebied. In Spanje ging het overigens om een dikker pak Saharazand, waardoor de luchtkwaliteit in met name het zuiden van het land sterk achteruitging. Inwoners werd aangeraden mondmaskers te dragen en niet buiten te sporten. Het stof leverde desondanks spectaculaire beelden op in Zuid-Europa:

Saharazand trekt over Europa, ook over Nederland - NOS

In Nederland is het effect van het Saharazand minder spectaculair. Hier is het niet gevaarlijk, hooguit hinderlijk doordat auto's en ramen bedekt kunnen worden onder een laagje zandstof. Het Saharazand zorgt vooral voor mooie plaatjes: