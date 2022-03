Gesanctioneerd Rusland kan binnen een maand failliet zijn

Rusland moet vandaag een rentebetaling van omgerekend zo'n 107 miljoen euro doen. Een bescheiden bedrag, maar door de sancties is het lastig voor Rusland om zijn financiële verplichtingen na te komen. Daarom zou het tot het faillissement van Rusland kunnen leiden.

Het gaat om twee staatsleningen in dollars die Rusland in 2013 heeft uitgegeven. De rente daarover moet daarom ook in dollars worden betaald, maar dat is door de internationale sancties vrijwel onmogelijk. Want door de oorlog in Oekraïne kan Rusland nauwelijks meer aan dollars en euro's komen.

Wat als Rusland de betaling mist?

De Russische staatsschuld was vorig jaar omgerekend zo'n 61 miljard euro, waarvan 19 miljard euro in buitenlandse valuta. Het land had een relatief lage buitenlandse schuld (4 procent) ten opzichte van het bruto binnenlands product.

Als Rusland de rentebetalingen niet doet, krijgt het nog dertig dagen de tijd voordat het als wanbetaler wordt gezien. "Het is geen megabedrag en de betaling zou voor Rusland geen probleem moeten zijn. Het land heeft een reserve van 600 miljard dollar, maar door de sancties kunnen zij daar niet bij", zegt Rabobank-analist Stefan Koopman.

Vanuit economisch perspectief is een eventuele wanbetaling minder serieus voor Russische economie dan de opgelegde sancties, zegt Jeroen van den Broek, obligatie strateeg bij ING. "De toegang tot kapitaalmarkten zal beperkt worden voor Rusland, waardoor het herstel lastiger is. Maar de gevolgen en effecten van de sancties zijn groter."

Als Rusland failliet gaat, kan het land alsnog proberen geld te lenen of bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aankloppen voor steun met geld dat de leden bij elkaar hebben gebracht. Of Rusland ook geld zou krijgen uit dat herstructureringsprogramma van het IMF is echter de vraag.

Waarom niet in roebels?

Rusland zal de terugbetaling waarschijnlijk in roebels doen, maar in contracten staat vaak dat dat niet mag. "Je neemt als obligatiehouder geen genoegen met roebels. Of je moet gaan onderhandelen, maar daar lijd je dan hoe dan ook verlies op", zegt Jos Versteeg, beursanalist van InsingerGilissen.

En daarbij komt dat de roebel sinds begin dit jaar is gekelderd. Koopman: "Beleggers hebben niet voor niets in staatsobligaties geïnvesteerd die niet in roebels zijn. Ze wilden de garantie van een harde munt."

Maar als Rusland dat wel omzet in roebels, heb je nu te maken met een waardeverlies van wel zo'n 30 procent. En daar word je niet voor gecompenseerd door de Russische overheid", zegt Koopman.

De koers van de Russische munt: