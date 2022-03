Gewonde door lekkage salpeterzuur bij bedrijf in Weert

In Weert is vanmiddag groot alarm geslagen vanwege de lekkage van salpeterzuur in een bedrijf. Daarbij is een persoon gewond geraakt doordat hij in contact kwam met de stof.

Het incident vond plaats op bedrijventerrein De Wetering in Weert. Het lek werd rond 14.00 uur gemeld, waarna de hulpdiensten in allerijl werden opgeroepen, meldt 1Limburg. De omgeving van het bedrijf werd afgezet en het pand is volledig ontruimd. Boven het bedrijf hing een geelbruine rookwolk.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ontstond het lek tijdens werkzaamheden. Het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn van degene die met het zuur in aanraking kwam. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht.

NL-Alert

Omwonenden kregen een NL-Alert om ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen te hoge concentraties van de giftige stof gemeten. Het NL-Alert is inmiddels ook weer ingetrokken. Onduidelijk is hoeveel gif er is vrijgekomen.

Volgens de veiligheidsregio is de brandweer momenteel bezig om het salpeterzuur te verdunnen en de omgeving veilig te stellen. "Dit zal nog wel wat tijd in beslag nemen", aldus de woordvoerder.