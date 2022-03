Prima ballerina Bolsjojballet overgestapt naar Nationale Ballet in Amsterdam

"In onze moderne en verlichte wereld zou ik verwachten dat ontwikkelde samenlevingen hun politieke problemen kunnen oplossen middels vreedzame onderhandelingen. Ik had nooit gedacht dat ik me zou schamen voor Rusland", aldus Smirnova op Telegram.

"Ik moet eerlijk zijn en zeggen dat ik met heel mijn hart tegen deze oorlog ben", schreef ze op de berichtendienst Telegram. Ze zei in het bericht ook dat ze half Oekraïens is, omdat haar grootvader daar vandaan komt.

De Russische Olga Smirnova, prima ballerina bij het prestigieuze Bolsjojballet in Moskou, gaat aan de slag bij het Nationale Ballet in Amsterdam. De ballerina sprak zich eerder deze maand uit tegen de Russische invasie van Oekraïne en dat maakte het voor haar onhoudbaar om in Moskou te blijven.

Het is bijzonder dat zij bij ons in Nederland komt dansen.

De 31-jarige ballerina wilde al langer de overstap maken naar Amsterdam. "Het is alleen door omstandigheden in een stroomversnelling gekomen", schrijft ze.

Het was nog niet gekomen tot gesprekken over een overstap naar het Nationale Ballet, maar toen het verzoek er lag was het binnen hele korte tijd geregeld, zegt een woordvoerder. "Smirnova is een topballerina die we sowieso heel graag wilden hebben. Bij een normale sollicitatie was ze waarschijnlijk ook meteen aangenomen. Zij is echt een hele grote ster."

"Olga Smirnova is een exceptionele danseres die ik al jaren volg en bewonder", zegt Ted Brandsen, directeur van het Nationale Ballet. "Het is bijzonder dat zij bij ons in Nederland komt dansen. De achtergrond van de komst van Olga Smirnova naar HNB is natuurlijk triest. Aan de andere kant zijn we als gezelschap bijzonder verheugd dat zo'n inspirerende danser zich bij ons aansluit."

Smirnova is maandag aangekomen in Amsterdam en is vandaag aan het balletgezelschap voorgesteld. Haar eerste rol zal ze dansen in enkele van de voorstellingen van de balletklassieker Raymonda, die op 3 april in première gaat.

'Moeilijke beslissing'

Naast Smirnova komt ook een danser van het Mariinskiballet in Sint-Petersburg naar Amsterdam. De 22-jarige van oorsprong Braziliaanse danser Victor Caixeta was in Sint-Petersburg tweede solist.

"Door omstandigheden heb ik de moeilijke beslissing genomen om Rusland te verlaten, de plek die ik bijna vijf jaar mijn thuis heb genoemd, en het theater dat me een geweldige start in mijn professionele carrière heeft gegeven", zegt hij over zijn vertrek naar Amsterdam.