Kottervissers krijgen toeslag voor hoge brandstofprijs

Kottervissers in Nederland krijgen een brandstoftoeslag op de visprijzen. Dat zijn onder meer de visafslagen, de vishandel en de visverwerkende industrie overeengekomen.

De vissers krijgen een brandstoftoeslag van 75 cent per kilo voor de duurdere vissoorten zoals tong, tarbot en griet. Voor andere soorten is de toeslag vastgesteld op 20 cent, meldt Omroep Flevoland.

Deze week liggen er zo'n 40 schepen aan wal, waaronder zo'n 25 Urker kotters, zegt de regionale omroep. Door de oorlog in Oekraïne is de brandstof voor de vissersvloot de afgelopen weken bijna een kwart zo duur geworden. Vis bDoor drengt te weinig op om de brandstofrekening te betalen, zegt de sector. Door de maatregel is de verwachting dat de meeste vissers maandag weer uitvaren.

Stijgende visprijzen

Door de verminderde aanvoer stegen de visprijzen afgelopen week met zo'n 10 procent. Maar dat is volgens Jacob van Urk van belangenorganisatie PO Urk/VisNed niet voldoende om aan de visvangst te verdienen.

Hij noemt de brandstoftoeslag de eerste stap in de goede richting. De brandstofprijs daalt sinds kort weer iets. Zet dat door, dan zou het weer rendabel worden om te gaan vissen.

Vorige week vroegen de vissers minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om compensatie voor de sterk gestegen brandstofprijzen.