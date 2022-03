Tsunamiwaarschuwing na zware aardbeving voor Japanse kust bij Fukushima

Anoma van der Veere, correspondent voor de NOS in Japan, zegt dat er beelden zijn van de ravage die de beving in supermarkten en woonkamers heeft aangericht. Inwoners zijn gewaarschuwd om niet naar de kust te gaan vanwege de kans op een tsunami. Er geldt ook een waarschuwing voor naschokken.

De noordkust van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 7.3. Er is een tsunamiwaarschuwing afgegeven voor een golf van maximaal een meter hoogte.

Zeker twee miljoen huishoudens zitten zonder stroom in de omgeving van Tokio, maakt Tokio Electric bekend. Op de Japanse nationale televisiezender NHK worden livebeelden getoond van de getroffen regio's en van het kustgebied.

Volgens het Japans Meteorologisch Agentschap lag het epicentrum van de aardbeving op zo'n 60 kilometer diepte. Er zijn nog geen meldingen over slachtoffers of schade. Bij de kerncentrale van Fukushima kijkt het personeel of er schade is aan het complex, meldt persbureau AP.

Bewakingscamera's schudden door de beving: