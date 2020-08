Overleden Marvel-acteur geëerd: 'Zwarte mensen kunnen ook superhelden zijn'

Zo ook Sterling K. Brown, die met Boseman in Black Panther speelde, en Chris Evans, onder meer bekend als Captain America in diverse Marvel-films:

Boseman was bij het grote publiek vooral bekend als vertolker van de superheld Black Panther, in de succesvolle reeks stripverfilmingen van Marvel. In 2018 speelde hij de hoofdrol in de gelijknamige film. Die werd bekroond met drie Oscars en geldt als een van de succesvolste Marvel-producties ooit.

Ook filmjournalist Omar Larabi moet meteen aan die poster denken als hij hoort van het overlijden van Boseman. Hij haalt een anekdote aan van een zwart gezin dat de poster in de bioscoop zag hangen. "Zij zagen zichzelf gerepresenteerd. Wij zwarte mensen kunnen ook superhelden zijn. Het is echt een eeuwenoude fabel dat dat geen publiek zou trekken."

Volgens Hassler-Forest begon dat al met de filmposter, waarop alleen maar zwarte mensen staan. "Terwijl het voor zwarte acteurs heel moeilijk is om een hoofdrol te krijgen in een film die niet gaat over issues als het slavernijverleden of hedendaagse problemen in grote steden, zoals drugs en prostitutie."

Nu komt daar langzaam verandering in, ziet de filmwetenschapper. "Naast Hollywoodfilms met vrouwelijke hoofdrolspelers zie je ook steeds meer zwarte acteurs. Boseman stond aan de voorhoede van de generatie die laat zien dat dat kan, onder meer door zijn rol in Black Panther. Het succes van die film heeft de mythe in Hollywood echt doorbroken."

"In Hollywood is heel lang het idee dominant geweest dat alleen films met witte mannen in de hoofdrol genoeg geld kunnen binnenhalen. Een soort mythe was dat."

Filmwetenschapper Dan Hassler-Forest van de Universiteit Utrecht schrok van het nieuws over Bosemans dood. Volgens hem heeft de Amerikaanse acteur een belangrijke rol in de filmgeschiedenis gespeeld.

Overigens speelde Boseman ook andere iconische rollen. Hij brak in 2013 door met zijn vertolking van Jackie Robinson in de film 42, over de eerste zwarte Amerikaanse honkballer in de Major League. Een jaar later kroop hij in de huid van soulzanger James Brown in de biografische film Get On Up.

Twee maanden geleden verscheen op Netflix nog de film Da 5 Bloods, waarin Boseman een belangrijke rol heeft. Hij speelt ook in Ma Rainey's Black Bottom, een film over bluesmuziek in de jaren 20, die later dit jaar uit zou komen.

Black Panther II

En het vervolg van Black Panther? Die film zou in mei 2022 in première gaan. Dat zal langer duren en de film zal er anders uit gaan zien, verwachten filmkenners Hassler-Forest en Larabi.

"Je zal nooit meer hetzelfde effect kunnen sorteren als met Boseman als Black Panther", zegt Larabi. "Maar je moet er wel iets van maken: verfilmingen van stripboeken draaien om de cast, maar ook om het voortzetten van de traditie. Maar dan nog: je zal straks in veel kritieken lezen dat het een gemis is dat Boseman er niet meer bij is."