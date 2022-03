Gaat overleg Rusland en Oekraïne een nieuwe fase in? 'Signalen zijn positief'

De hoofdrolspelers in de gesprekken tussen Oekraïne en Rusland laten zich de laatste dagen voorzichtig positief uit over de ontwikkelingen. President Zelensky van Oekraïne zei in een videoboodschap dat de Russische eisen realistischer worden, maar hij haastte zich de verwachtingen te temperen.

Over de eisen van Rusland is de laatste weken al veel gezegd. Het Kremlin wil onder meer dat Oekraïne een neutrale status krijgt en zich nooit zal aansluiten bij de NAVO. Ook moet het buurland 'demilitariseren' en de opstandige regio's Loegansk en Donetsk erkennen als onafhankelijke staten.

De Russische buitenlandminister Lavrov stelde vanochtend dat een neutrale status van Oekraïne een serieus onderhandelingspunt is. Volgens hem gaat het daarbij ook over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Lavrov zegt dat de onderhandelingen niet makkelijk zijn, maar dat er hoop is op een compromis.

Gezichtsverlies beperken

Ruslanddeskundige Laurien Crump (Universiteit Utrecht) spreekt van een positief signaal. "Je ziet dat Zelensky duidelijk een opening probeert te creëren voor een gunstige uitkomst. Dat kan betekenen dat de Oekraïense kant er meer vertrouwen in heeft, maar het kan ook dat de twee posities iets meer naar elkaar toe schuiven. Belangrijk is dat beide partijen er zonder gezichtsverlies uit kunnen komen."

Nu Zelensky zegt te begrijpen dat het NAVO-lidmaatschap er niet in zit voor zijn land, is volgens Crump een forse horde op de weg naar een akkoord genomen. "Voor Oekraïne is het belangrijk dat het geen capitulatie lijkt. Ze willen niet het signaal afgeven dat Poetin zijn zin krijgt als hij maar met een hoop tanks binnenrijdt. Het is tactisch te zeggen dat de Russen 'realistischer' worden, in plaats van te zeggen dat Oekraïne op de Russische eisen ingaat. Ik denk dat beide waar is, overigens."

Ruimte tussen beide partijen

Waar de ruimte zit in de onderhandelingen is niet duidelijk. De strijdende partijen communiceren er nauwelijks over. Bob Deen, Oost-Europadeskundige van Clingendael, ziet op dit moment vooral spelingsruimte in de onderhandelingen bij de Russische eis voor een neutraal Oekraïne, dat zich niet zal aansluiten bij de NAVO. Zoals gezegd heeft Zelensky zelf ook aangegeven dat hierover gesproken kan worden, mits het Westen in het geval van een neutrale status veiligheidsgaranties voor Oekraïne afgeeft.

Een akkoord over de Russische eisen om Donetsk en Loegansk te erkennen als onafhankelijke staten, en de regio's dus van Oekraïne af te splitsen, acht Deen minder waarschijnlijk, evenals inwilliging van de eis om de Russische soevereiniteit over de Krim te erkennen.

"Dat zou echt betekenen dat Oekraïne afstand doet van delen van het land, en daarmee grondgebied opgeeft. Dat vind ik niet het meest voor de hand liggende scenario. Dit is vermoedelijk ook waarom Oekraïense onderhandelaars spreken van 'incompatibele' standpunten."

De Poolse, Tsjechische en Sloveense premiers bezochten gisteren president Zelensky in Kiev: