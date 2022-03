Weer gaat het voor Ajax mis in de Arena, waar Musampa naar een opvolger smacht

Kiki Musampa weet nog goed hoe hij als tiener de winnende maakte tegen Borussia Dortmund, in de kwartfinale van de Champions League. Het is tot op de dag van vandaag de laatste keer dat Ajax een thuisduel won in de knock-outfase van het belangrijkste clubtoernooi. Bijna 26 jaar geleden, de Johan Cruijff Arena bestond nog niet eens. "Ik zag een Ajax dat heel goed speelde. Eigenlijk bijna alles goed deed", zegt Musampa, die nu naar eigen zeggen vooral als liefhebber en supporter naar het stadion getogen was. "In de eindfase had ik graag nog wat meer individuele acties gezien. Alleen Antony en Ryan Gravenberg zag ik een keer wat proberen." Twijfels over Onana Musampa kijkt ook als trainer, een rol die hij tegenwoordig vervult bij Jong FC Volendam in de tweede divisie. Hij zag André Onana lelijk in de fout gaan, de keeper die in zijn laatste maanden voor Ajax niet meer zo scherp oogt als voorheen. "Ik zou iemand die met zijn hoofd al ergens anders is, niet meer opstellen", is Musampa duidelijk. "Maar dan moet je wel een alternatief hebben. Heeft Erik ten Hag met Przemyslaw Tyton een andere keeper die er al kan staan? Die om kan gaan met de druk en de omstandigheden? Dat weegt natuurlijk ook mee."

André Onana tast mis en Darwin kopt Benfica naar de kwartfinales - ANP

Marciano Vink vindt het onterecht om naar Onana te wijzen. Volgens de oud-speler en huidig analist verspeelde Ajax in de uitwedstrijd de kansen om met een veel betere uitgangspositie aan de return te beginnen. "Het schort aan effectiviteit", moet Vink ook na het duel in Amsterdam concluderen. "Ajax heeft het overwicht niet echt in grote kansen kunnen uit kunnen drukken. Van de zestien pogingen waren er maar twee op doel, dat zegt eigenlijk al genoeg."

Quote Deze speelwijze heeft de club ook groot gemaakt. Marciano Vink vindt niet dat Ajax van tactiek moet veranderen.

En dus is Ajax dit seizoen de eerste Nederlandse club die sneuvelt in Europa, hoe pijnlijk voor de Amsterdammers gezien de ambities en het eerder vertoonde spel. "Ajax moet absoluut niet van tactiek gaan veranderen", vindt Vink, hoewel het al de zoveelste belangrijke thuiswedstrijd was waarin het elftal zich stukliep. "Deze speelwijze heeft de club ook groot gemaakt. En in Nederland nu ook weer de eerste plek in de competitie plus de bekerfinale opgeleverd."

Marciano Vink schreeuwt het uit na een treffer tegen RKC in 1993 - ANP

Wat Vink wel opviel ten opzichte van de Portugezen, was een gebrek aan lengte. "Jurriën Timber, Daley Blind en Lisandro Martínez zijn relatief klein. En dat kan bij stilstaande momenten gevaarlijk zijn. Maar het is ook heel vaak goed gegaan, dus het hoeft zeker geen probleem te zijn. Kijk naar de wedstrijd tegen het Dortmund van Erling Haaland." Die 4-0 in de groepsfase schiep hoge verwachtingen. "En dat mag ook", vindt Musampa. "Er is veel geïnvesteerd in deze groep." Van de ploeg die drie seizoenen geleden op de drempel stond van de finale, zijn na de zomer waarschijnlijk alleen de basiskrachten Daley Blind en Dusan Tadic nog over. Is dit het einde van een generatie die Ajax in Europa weer op de kaart zette? Doorstroom van talenten "Die geluiden hoorde je ook toen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech vertrokken", haalt Vink aan. "En er zal nu weer moeten worden doorgeselecteerd. Er lopen contracten af, er zullen waarschijnlijk wat spelers worden verkocht en wellicht gaan er nog wat jongens weg die op leeftijd zijn. Maar er zit ook wat achter, ik verwacht dat er wel doorstroom is."

Het Ajax dat in 2019 de halve finale speelt tegen Tottenham Hotspur - ANP

Ajax is na de abrupte uitschakeling ineens het elftal dat alles te verliezen heeft. Vink: "Ze zullen een dag nemen om dit te verwerken, maar dan moet de focus echt weer op het volgende duel. Aan PSV krijgt Ajax nog een geduchte tegenstander de komende weken." En zondag komt Feyenoord met het mes tussen de tanden naar de Arena. "Maar als speler heb je nu liever dat, dan dat je bijvoorbeeld uit naar Cambuur had gemoeten op kunstgras", meent Musampa. "Weer op scherp worden gezet door de grote rivaal, is dan juist lekker." Want het oogde veel te gemakzuchtig bij Ajax, vindt ook Vink. "Tegen RKC geven ze 2-0 weg, tegen Cambuur ook. Bij Benfica staan ze voor, van Go Ahead Eagles wordt verloren. Duidelijk is dat je het niet redt als je op tachtig of negentig procent van je kunnen speelt."

Kiki Musampa in actie tegen Atlético Madrid in 1997 - Pro Shots