'Banksy-schip' met migranten vraagt om hulp

In een oproep op Twitter staat dat hulp dringend gewenst is. De mannen, vrouwen en kinderen die werden gered, zijn al dagen op zee en zijn ernstig getraumatiseerd, zegt de bemanning. "Het wordt tijd dat ze naar een veilige plek gaan. We hebben onmiddellijk assistentie nodig."

De bemanning van het schip MV Louise Michel, in de Middellandse Zee, zegt dat verder varen niet verantwoord is. Het schip kan niet veilig verder varen, omdat er te veel migranten aan boord zijn en vooral omdat geen enkel land hen toe wil laten, zegt de bemanning.

De Louise Michel zoekt in de Middellandse Zee naar migranten die van Afrika naar de EU oversteken. In de loop van de deze week heeft de bemanning 219 mensen uit zee opgepikt. Een van hen is overleden. Verzoeken om hulp aan Malta en Italië zouden onbeantwoord zijn gebleven.

Het schip vaart onder Duitse vlag en is genoemd naar een Franse feministische anarchist. Er zijn tien bemanningsleden aan boord.

De aankoop van het voormalige Franse marineschip zou met de verkoop van werk van de anonieme Britse kunstenaar Banksy zijn gefinancierd. Zijn woordvoerder wil er niets over zeggen. Het schip is roze en wit geschilderd in een Banksy-achtige stijl.