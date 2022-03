Jakobsen debuteert in Milaan-Sanremo, de koers waarvan hij droomt

Fabio Jakobsen gaat zaterdag voor het eerst van start in de klassieker Milaan-Sanremo. Zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl maakte de selectie van de sprinter bekend en ook dat de Fransman Julian Alaphilippe niet zal starten. De winnaar van de editie van 2019 kampt met bronchitis.

Jakobsen is het hele seizoen al in goede vorm en won al zes keer. Hij zegevierde in Kuurne-Brussel-Kuurne, won een etappe in Parijs-Nice en twee ritten in de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve.

Winnen in de Italiaanse voorjaarsklassieker staat hoog op het wensenlijstje van Jakobsen, zo gaf hij na zijn winst in Kuurne-Brussel-Kuurne al toe voor de NOS-camera. "Als de sterren goed staan en het mag van Onze Lieve Heer, dan wil ik ooit een keer Milaan-Sanremo winnen. Maar goed, dat zijn dromen..."