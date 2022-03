Wiebes met overmacht de beste in Nokere-Koerse

Lorena Wiebes heeft vier dagen na haar zege in de Ronde van Drenthe ook Nokere-Koerse gewonnen. De winnares van 2019 was in de massasprint veel te snel voor Lotte Kopecky.

De koers over 126 kilometer van Deinze naar Nokere, met 15 kilometer aan kasseistroken en ruim 800 hoogtemeters, werd ontsierd door een flink aantal valpartijen. Zo moesten drie teamgenotes van DSM-renster Wiebes vroegtijdig de koers verlaten.

Wiebes was desondanks superieur in de sprint op de Nokereberg. Ze ging vroeg aan en won met groot verschil. Ze is de opvolgster van Amy Pieters, die na een val eind december nog altijd met zwaar hersenletsel in het ziekenhuis ligt.