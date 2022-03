Slot mist vanwege coronabesmetting Europees duel Feyenoord; Klassieker op de tocht

Arne Slot moet donderdagavond noodgedwongen achter de televisie de verrichtingen van Feyenoord volgen in de Conference League. De trainer is in aanloop naar het thuisduel met Partizan Belgrado positief getest op het coronavirus.

Ook assistent-trainer Marino Pusic heeft corona, waardoor assistent John de Wolf en Sipke Hulshoff (coach beloftenelftal) op woensdag de honneurs waarnamen op de training.

Klassieker op de tocht

Het is nog onduidelijk wat dit voor de aanwezigheid van Slot betekent voor de Klassieker tegen Ajax van komende zondag.

De club kwam eerder vandaag met slecht nieuws over eerste doelman en Oranje-international Justin Bijlow, die door een voetoperatie de rest van het seizoen mist.

Feyenoord speelt donderdag om 21.00 uur de return in de achtste finales van de Conference League tegen Partizan. De Rotterdammers wonnen de eerste wedstrijd in Belgrado met 5-2.