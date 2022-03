Corona-uitbraak Feyenoord: Slot en Trauner missen duel met Partizan, Van Persie op de bank

Arne Slot moet donderdagavond noodgedwongen achter de televisie de verrichtingen van Feyenoord volgen in de Conference League. De trainer is in aanloop naar het thuisduel met Partizan Belgrado positief getest op het coronavirus.

Ook assistent-trainer Marino Pusic en verdediger Gernot Trauner hebben corona, waardoor assistent John de Wolf en Sipke Hulshoff (coach beloftenelftal) op woensdag de honneurs waarnamen op de training. De Wolf en Hulshoff zitten tegen Partizan op de bank.

Slot was dinsdag om dezelfde reden niet op de club, waardoor hij in theorie komende zondag bij de Klassieker tegen Ajax weer terug kan zijn. Slot moet dan wel klachtenvrij zijn en een negatieve test afleveren.

Van Persie op de bank

De Wolf nam door de afwezigheid van Slot de persconferentie voor zijn rekening, waarin hij onder meer vertelde dat ook Robin van Persie donderdag in De Kuip als assistent-trainer in de dug-out plaatsneemt. De 102-voudig international is momenteel trainer van het onder 16-team van Feyenoord.

De Wolf is niet bang dat hij zelf in aanraking met het coronavirus is gekomen. "Bang is niet het goede woord. Je let goed op, maar vroeg of laat ben je zelf aan de beurt. Hopelijk blijven we er verder van gevrijwaard."