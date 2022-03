Operatie keeper Bijlow grote tegenvaller voor Feyenoord en Oranje

Justin Bijlow komt dit seizoen niet meer in actie. De keeper van Feyenoord moet worden geopereerd aan zijn voet, nadat hij klachten had overgehouden aan het Europese duel met Partizan Belgrado.

Ofir Marciano verving Bijlow afgelopen weekend al in de gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Mogelijk trekt Feyenoord nog een extra keeper aan, want de Israëlisch international is nu nog de enige ervaren doelman in de A-selectie van de Rotterdammers.

Reglementair is het mogelijk om buiten de transferperiodes clubloze spelers aan te trekken. Zo contracteerde Ajax deze maand Przemyslaw Tyton.

Geen Klassieker, geen Oranje

Er staat de komende maanden nog heel wat op het spel voor Feyenoord. Donderdag verdedigt het elftal van Arne Slot een royale voorsprong (5-2) tegen Partizan, om een plek in de kwartfinales van de Conference League veilig te stellen. En in de eredivisie strijdt Feyenoord nog om de bovenste plekken, te beginnen met De Klassieker bij Ajax van komende zondag.

Bijlow (24) werd door zijn prestaties bij Feyenoord door bondscoach Louis van Gaal verkozen tot eerste keeper bij het Nederlands elftal, maar moet nu in elk geval de oefenpotjes tegen Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart) missen. Het is de vraag of hij in juni al met Oranje aan de Nations League kan meedoen.