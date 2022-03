Keetels stopt met hockey: 'Toe aan andere dingen'

Keetels: "Maar als je naar de hoogtepunten vraagt, dan denk ik toch eerder aan de de lol die we onderweg met elkaar hebben beleefd dan aan de medailles die we hebben behaald."

"Ik voel dat de belangen in mijn leven aan het verschuiven zijn", verklaart Keetels haar keuze. "De echte wil om alles voor het hockey opzij te zetten is er niet meer. Ik ben toe aan andere dingen in mijn leven."

Haar besluit om te stoppen staat naar eigen zeggen los van "het proces waar we nu inzitten met het Nederlands team", verwijst Keetels naar de angstcultuur waarover meerdere internationals de afgelopen maanden hun beklag hebben gedaan en waarnaar momenteel onderzoek wordt gedaan.

"Ik wist al een paar jaar dat dit ik dit seizoen deze keuze zou gaan maken." Ook in de keuze om naast haar interlandloopbaan ook maar meteen met clubhockey te stoppen is de middenvelder stellig.

"Topsport is voor mij alles of niets. Iets daartussen is bestaat niet. Ik noem dat de Caia-manier, vernoemd naar Caia van Maasakker, die vorige zomer ook gelijktijdig bij Oranje en haar club is gestopt."