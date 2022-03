Britse Iraniërs mogen na jarenlange detentie in Iran terug naar VK

De Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe is onderweg naar het Verenigd Koninkrijk nadat ze bijna zes jaar lang had vastgezeten in Iran. Aanvankelijk zat ze in de cel, de laatste jaren had ze huisarrest. Het Britse parlementslid Tulip Siddiq meldt dat Zaghari-Ratcliffe op het vliegveld van Teheran wacht op haar vlucht.

De vrouw kreeg afgelopen weekend haar paspoort terug van de Iraanse autoriteiten. Ook de Brits-Iraanse Anousheh Ashouri, die vier jaar is vastgehouden, mag Iran verlaten, bevestigt zijn advocaat.

Zaghari-Ratcliffe was als projectmanager werkzaam bij de liefdadigheidsinstelling Thomson Reuters Foundation toen ze in 2016 werd veroordeeld voor het verspreiden van propaganda, spionage en samenzwering tegen het Iraanse regime. De toen 37-jarige vrouw woonde in het Verenigd Koninkrijk, maar was op vakantie in Iran om haar ouders haar dochter van bijna twee te laten ontmoeten.

Ashouri werd in 2017 gearresteerd toen hij zijn moeder in Iran bezocht. Hij is veroordeeld vanwege spionage. De twee en de Britse regering hebben de aantijgingen altijd tegengesproken.

Bestelling 1500 tanks geannuleerd

Deze maand kwamen de onderhandelingen over de mogelijke vrijlating van de twee in een stroomversnelling. Er is van verschillende kanten een verband gelegd tussen de detentie van de Britse Iraniërs en een Britse schuld van 530 miljoen dollar aan Iran. Londen was de Iraanse regering het geld verschuldigd vanwege het annuleren van een reeds door Iran betaalde bestelling van 1500 tanks na de islamitische revolutie van 1979.

Volgens het staatsmediakanaal Fars News worden de laatste formaliteiten op het vliegveld geregeld zodat de twee kunnen worden overgedragen aan een team van Britse overheidsvertegenwoordigers. Ook zou Londen de schuld aan Iran hebben ingelost.