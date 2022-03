Kernreactor Petten wordt na maanden weer opgestart, defect verholpen

De kernreactor in Petten wordt morgen opnieuw opgestart en uitgebreid getest na een maandenlange onderbreking van de productie. De reactor werd in december stilgelegd voor klein onderhoud en in januari uiteindelijk niet opgestart omdat een lekkage in de kelder werd aangetroffen. Sinds die tijd is de reactor niet meer in bedrijf geweest.

Een woordvoerder van eigenaar NRG laat aan persbureau ANP weten dat het probleem is verholpen door een soort bypass aan te leggen. Volgens NRG is er geen gevaar geweest voor de omgeving, maar doordat de reactor stillag konden verschillende ziekenhuizen niet alle scans uitvoeren die ze hadden afgesproken.

'Spannend om weer op te starten'

De zogeheten Hoge Flux Reactor in Petten produceert normaal gesproken de grootste hoeveelheid medische isotopen ter wereld. Die radioactieve stoffen worden gebruikt voor de diagnose en behandeling van kanker. De reactor in Petten produceert zo'n 40 procent van de wereldwijde hoeveelheid medische isotopen. Dat kon de afgelopen maanden niet zomaar worden opgevangen door andere reactoren.

In januari ging de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) uit van een sluitingsperiode tussen de zes en acht weken. Hoeveel patiënten indirect getroffen zijn door de sluiting, is niet duidelijk. Eerder werd gespeculeerd over honderden patiënten.

NRG zet morgen de systemen gecontroleerd aan. "Het is altijd wel spannend om weer op te starten na zo'n aanpassing", zegt de woordvoerder. Ze hoopt dat morgen aan het eind van de dag duidelijk wordt of de reactor weer gewoon kan werken.

Sancties Rusland

De oude reactor kampt vaker met problemen. Vooral in 2008 en 2010 leidde het geregeld stil leggen van de reactor ook tot problemen. Sinds die tijd wordt het onderhoud van reactoren wereldwijd beter op elkaar afgestemd, met het zogeheten Emergency Response Systeem.

In Petten worden ook isotopen voor de industrie geproduceerd. Orders daarvoor zijn toegenomen. Volgens de woordvoerder komt dat door de economische sancties die Europa tegen Rusland heeft ingesteld. Die sancties raken ook de Russische nucleaire industrie.