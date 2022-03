Gezicht van een nieuwe generatie en buiten de ring voorbeeld voor jongeren

Kickbokskroonprins Rigters is klaar voor de strijd met de grote jongens - NOS

"Ben Saddik staat al jaren aan de top. Ik kom net kijken." Rigters vecht sinds december 2020 in de zwaargewichtklasse van Glory, de bond die de meest prestigieuze internationale kickbokswedstrijden organiseert, terwijl Ben Saddik al sinds 2011 op internationaal niveau vecht. In de vier wedstrijden die Rigters tot nu toe voor Glory vocht - daarvoor was hij actief voor een andere bond - wist de Nederlander drie keer te winnen en indruk te maken. Rico Verhoeven, die sinds 2014 onafgebroken wereldkampioen is, heeft hem al bestempeld als 'The Prince of Kickboxing'. Verhoeven staat zelf als 'King of Kickboxing' bekend. Rigters: "Ik ben zelf niet van de bijnamen, maar het is goed om van hem te horen."

Quote Ik denk dat ik heel veel jongeren die een duwtje nodig hebben kan helpen. Ik doe het er nu naast, maar wil het in de toekomst groter aanpakken. Levi Rigters, die zich naast het kickboksen inzet voor daklozen.

Dat Rigters geldt als 'new kid on the block' wil niet zeggen dat hij weinig ervaring heeft. Op vijftienjarige leeftijd pakte hij de bokshandschoenen op. Hij stopte op relatief jonge leeftijd met voetbal en deed een tijdje niets. Zijn broer trok hem van de bank af en nam hem mee naar de sportschool. Daar is hij nooit meer weggegaan. Nou ja, af en toe dan. Er is ook een leven naast het kickboksen. Rigters werkt met daklozen en jongeren en wil de lessen uit de sport overbrengen op andere mensen. Volgens Rigters leer je dankzij het kickboksen heel veel op mentaal en fysiek gebied. "Ik denk dat ik heel veel jongeren die een duwtje nodig hebben kan helpen. Ik doe het er nu naast, maar wil het in de toekomst groter aanpakken."

Levi Rigters verslaat Tomas Mozny tijdens Glory 78 - Pro Shots

Zijn trainer, Jamal Karrouche, roemt Rigters om zijn talent en zijn persoonlijkheid. "Hij is gemotiveerd en heeft veel discipline. Hij is serieus met zijn sport bezig en is een aardige jongen. Ik zie in hem een voorbeeld voor jongeren." Het sociale karakter van Rigters, die iets meer dan 100 kilo weegt, is soms ook terug te zien binnen de ring. "In de ring moet je de knop omzetten, maar de knop kan nog verder omgezet worden. Dat is iets waar ik aan moet werken." Alles draait om controle Toch ziet hij zijn rustige karakter vooral als kwaliteit. "Je kan je emoties gebruiken, maar het kan ook tegen je werken. Dat is ook iets wat je kan trainen. Het draait allemaal om controle." Rigters omschrijft tegenstander Ben Saddik wel als een emotionele vechter. "Hij heeft enorm veel power. Vooral in de eerste ronde. Ik heb zijn wedstrijden honderd keer bekeken en daar maken we een plan voor."

Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik in gevecht met elkaar (2021) - Proshots

De Nederlander is zich bewust van zijn status. "Ik word gezien als de underdog en dat is op papier ook zo, maar in de ring kan alles gebeuren." Volgens Rigters wordt dit de wedstrijd waarin hij kan laten zien dat hij tot de top behoort. "Ik heb hier langer dan tien jaar voor gewerkt. Ik denk dat het tijd is voor de nieuwe generatie. I'm ready."