Nog geen Formule 1-debuut voor De Vries na snel coronaherstel Ricciardo

Nyck de Vries kan een Formule 1-debuut komend weekend uit zijn hoofd zetten. De Nederlandse coureur mocht heel even van dromen van de Grand Prix van Bahrein, omdat het onzeker was of Daniel Ricciardo de start van het seizoen zou halen. Nu is duidelijk dat de Australiër op tijd hersteld is van zijn coronabesmetting.

McLaren-coureur Ricciardo zat in quarantaine na een positieve test vorige week, maar na meerdere negatieve tests mag hij donderdag terugkeren in de paddock. "Hij voelt zich iedere dag beter", laat zijn team weten.

Tijdens de isolatie van de Australiër was McLaren op de achtergrond bezig met het klaarstomen van een tijdelijke vervanger. Daarvoor kwamen Nyck de Vries en de Belg Stoffel Vandoorne in aanmerking, zo liet teambaas Andreas Seidl afgelopen weekend doorschemeren.

Zij rijden in de Formule E voor Mercedes, dat samenwerkt met McLaren. Vorig seizoen kroonde De Vries zich tot wereldkampioen in de elektrische raceklasse. Dit jaar staat hij voorlopig tweede in de stand, na een eerste, tiende en zesde plaats in de eerste drie races.