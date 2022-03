De Graafschap ontslaat trainer Robbemond; Poldervaart genoemd als opvolger

De Graafschap heeft trainer Reinier Robbemond op straat gezet vanwege de tegenvallende resultaten. De club uit Doetinchem bekleedt momenteel een teleurstellende negende positie in de eerste divisie.

Volgens de De Gelderlander was er intern steeds meer weerstand tegen Robbemond, waarop de directie van de club besloot om in te grijpen.

"Met de aanstelling van Reinier sloegen we afgelopen zomer een nieuwe weg in. Aanvankelijk merkten we ook de gewenste frisse wind, alleen in de voorbije maanden stokte de ontwikkeling", lichtte algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp toe op de website van De Graafschap.

De Graafschap verspeelde vorig seizoen op de slotdag van het reguliere seizoen promotie naar de eredivisie door een gelijkspel in eigen huis tegen Helmond Sport. De club kwam die klap vervolgens niet meer te boven in de play-offs.

'Poldervaart favoriet als opvolger'

Adrie Poldervaart is volgens De Gelderlander nu favoriet om Robbemond op te volgen. Het is nog onduidelijk of De Graafschap de huidige assistent-trainer van FC Groningen direct wil vastleggen of dat de club hem voor komend seizoen wil hebben.

De Graafschap hoopte Poldervaart afgelopen zomer al te strikken, maar Groningen vroeg toen naar de smaak van de Gelderse club een te hoge afkoopsom. Saillant detail: het aflopende contract van Poldervaart in Groningen wordt niet verlengd.