Hamilton snelste in afsluitende training in België, Verstappen zesde

Lewis Hamilton heeft de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van België naar zijn hand gezet. De wereldkampioen stuurde zijn Mercedes naar de beste tijd: 1.43,255.

Max Verstappen zag in de slotfase een poging om een snelle ronde neer te zetten in het water vallen, omdat het op dat moment druk was op de baan. De Red Bull-coureur tekende voor de zesde tijd (1.43,896).

Achter Hamilton bezette Esteban Ocon de tweede plaats. De Renault-coureur kwam uit op 1.43,485. Lando Norris belandde met zijn McLaren op de derde plaats: 1.43,641.

Dramatische training Ferrari

Ferrari leverde weer een dramatische training af. Sebastian Vettel kwam niet verder dan de twintigste en laatste plaats met 1.45,420. Teamgenoot Charles Leclerc deed het niet veel beter met de zeventiende tijd (1.45,147).