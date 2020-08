Gele trui voor Kristoff na eerste Touretappe vol valpartijen en regen

Ritwinnaar en geletruidrager Kristoff: 'Ik volgde Bol en was de snelste' - NOS

Jumbo-renners Roglic en Dumoulin komen als 39ste en 43ste over de finish, op 16 seconden van etappewinnaar Kristoff. Maar die achterstand telt niet voor het algemeen klassement, aangezien de klok op drie kilometer van de finish was stilgezet.

Luister naar het finishverslag van de eerste etappe in Radio Tour de France.

De laatste kilometer, de massasprint in Nice komt eraan! Wie o wie?

Ai, daar ligt opnieuw een groot aantal renners op een hoop na een valpartij midden in het peloton. Onder hen Pinot en Viviani.

De bekende namen verschijnen aan kop van het peloton, in afwachting van de onvermijdelijke massasprint. Ineos, Bora en QuickStep rijden van voren. Ook Wout van Aert lijkt van plan om mee te doen.

Het tempo gaat omhoog, de ploegen zijn zich aan het voorbereiden op de aanstaande eindsprint. In verband met het gladde wegdek en het risico op valpartijen zal de klok worden stilgezet op drie kilometer van de finish, zo heeft de Tour-organisatie bekendgemaakt. Wie geen risico wil nemen in de sprint, hoeft zich op deze manier niet druk te maken.

Het is gedaan met de rust, we hebben een ontsnapping! De Franse AG2R-renner Cosnefroy doet een poging en pakt tien secondes. Lang zal dit waagstuk echter niet duren. George Bennett is na zijn val ondertussen weer bijna aangesloten bij het peloton.

Door de ingelaste rustperiode in het peloton is Nizzolo teruggekeerd in het peloton. Een viertal Astana-renners besluit toch wat vlotter door te rijden en krijgen daarvoor meteen straf: Miguel Ángel López slipt weg in een bocht en eindigt tegen een verkeersbord.

We kunnen opgelucht ademhalen. Dumoulin is alweer aangesloten bij het peloton, net als Sivakov en Alaphilippe. Er was geen reden voor paniek. De situatie is nu gewoon weer: een trio met 2,5 minuut voorsprong op het peloton. Kopgroep: Michael Schär (CCC), Cyril Gautier (B&B) en Fabien Grellier (Total Direct Energie)

Ineens zien we Tom Dumoulin rijden, helemaal achteraan in het gezelschap van Sivakov. Blijkbaar is hij ook in de problemen geraakt. Dumoulin rijdt een kleine halve minuut achter het peloton.

De situatie in deze regenachtige etappe: Schär, Gautier en Grellier hebben ruim 2 minuten voorsprong op het peloton. Op 3.20 rijdt Sivakov. Op 3.50: Alaphilippe.

Opnieuw een valpartij in het peloton, met Latour, Fraille en Sivakov als voornaamste slachtoffers. Het is behoorlijk gaan regenen in Nice, waar de drie koplopers een ruime minuut voorsprong houden op het peloton. Kopgroep: Michael Schär (CCC), Cyril Gautier (B&B) en Fabien Grellier (Total Direct Energie)

Fabiel Grellier is als eerste boven op de Côte de Rimiez en pakt zo de eerste twee punten voor het bergklassement. Het peloton rijdt op ruim anderhalve minuut van het leiderstrio. Kopgroep: Michael Schär (CCC), Cyril Gautier (B&B) en Fabien Grellier (Total Direct Energie)

Het leidende trio is bezig met de beklimming van de Côte de Rimiez en de voorsprong zakt daardoor onder de twee minuten. De slachtoffers van de valpartij -Pozzovivo, Ángel Lopez en Bennett- zijn ondertussen weer aangesloten bij het peloton. Kopgroep: Michael Schär (CCC), Cyril Gautier (B&B) en Fabien Grellier (Total Direct Energie)

Terwijl de eerste beklimming van de Aspremont achter de rug is en de eerste regendruppeltjes vallen, blijft de voorsprong van het trio Gautier, Grellier en Schär schommelen rond de 2 minuten. Kopgroep: Michael Schär (CCC), Cyril Gautier (B&B) en Fabien Grellier (Total Direct Energie)

Het peloton geeft zijn zegen aan het trio dat er meteen na de start in Nice al vandoor ging. Michael Schär (CCC), Cyril Gautier (B&B) en Fabien Grellier (Total Direct Energie) hebben ruim 2 minuten voorsprong op de rest.

