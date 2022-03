'Noord-Koreaanse raket explodeert in lucht na mislukte lancering'

Een Noord-Koreaanse raket is in de lucht geëxplodeerd na een mislukte lancering. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. De raket zou zijn afgevuurd vanaf een luchtmachtbasis in de buurt van de hoofdstad Pyongyang.

Hoewel officiële details ontbreken, is de raket volgens een hooggeplaatste Zuid-Koreaanse militair die anoniem wenst te blijven ontploft op een hoogte van ongeveer 20 kilometer. De oorzaak van de explosie is volgens hem onbekend.

Het is al de tiende rakettest die het land dit jaar uitvoert. Op 5 maart meldden het Zuid-Koreaanse leger en het Japanse leger ook al een lancering. Die raket kwam volgens de autoriteiten in Tokio neer in de Japanse Zee, aan de oostkant van het Koreaans schiereiland.

Druk op het Westen

De afgelopen maanden voerde Pyongyang het aantal rakettesten op. Dat werd vermoedelijk gedaan om druk uit te oefenen op het Westen om weer te gaan onderhandelen.

Vorige week waarschuwden de VS en Zuid-Korea dat Noord-Korea binnenkort een intercontinentale ballistische raket (ICBM) wil afvuren. Het Pentagon vermoedt dat de Hwasong-17 door Noord-Korea zal worden gepresenteerd als een ruimteraket, maar de raket kan volgens de Amerikanen ook landdoelen raken. De raket kan een afstand van ongeveer 15.000 kilometer overbruggen, waardoor ook de VS bereikt kan worden.