Zelensky ziet een 'realistischer' Rusland aan de onderhandelingstafel

Ondanks aanhoudende Russische bombardementen op Oekraïense steden ziet Kiev dat de Russische eisen aan de onderhandelingstafel realistischer worden. President Zelensky voegde daar in een nachtelijke video aan toe dat dat niet betekent dat een akkoord binnen handbereik is. Daarvoor is meer inspanning nodig: "Geduld is vereist".

Zelensky benadrukte dat elke oorlog eindigt met een akkoord. De president bedankte ook de Amerikanen en "alle vrienden van Oekraïne" voor hun steun. Zelensky zal later vandaag via een videoverbinding een toespraak houden voor het Amerikaanse Congres. Volgens Amerikaanse media zal president Biden tussen de 800 miljoen en 1 miljard dollar aan extra hulp toezeggen.

Eerder had ook de Oekraïense onderhandelaar Podoljak zich uitgelaten over de gesprekken die hij voert met de Russen. Hij sprak van een complex onderhandelingsproces, met sterke tegenstellingen. "Maar natuurlijk is er ruimte voor compromissen."

Poetin sprak gisteren opnieuw met voorzitter Charles Michel van de Europese Raad. Het Kremlin liet weten dat Poetin hem heeft verteld dat Kiev er geen blijk van geeft een voor beide partijen acceptabele oplossing na te streven.

Veiligheidsgaranties

Oekraïne heeft al laten weten dat het er niet meer van uitgaat dat het land snel lid kan worden van de NAVO. "We horen al jaren dat de deuren openstaan, maar we hebben ook gehoord dat we er niet naar binnen kunnen." Als Oekraïne geen lid kan worden van de NAVO zal het andere veiligheidsgaranties nastreven, heeft president Zelensky gezegd.

Voor Moskou is een Oekraïens lidmaatschap van het militaire bondgenootschap onacceptabel. Ook wil Rusland dat Oekraïne de geannexeerde Krim erkent als Russisch grondgebied. Verder zouden de separatistische volksrepublieken in het oosten als onafhankelijk moeten worden erkend.

Oekraïne op zijn beurt eist onder meer dat Rusland zijn aanvallen staakt, zich onmiddellijk terugtrekt uit het land en veiligheidsgaranties voor de toekomst geeft.